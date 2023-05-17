На Ямале на Оби начался ледоход

Ледоход на Оби дошел до Ямала. Утром 17 мая лед задвигался в районе деревни Казым-Мыс Шурышкарского района. Об этом рассказали агентству «Север-Пресс» в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Начальник отдела гидрологии ЯНЦГМС Михаил Кузнецов отметил, что в Казым-Мысе находится первый после границы с ХМАО пост, где ведутся гидрологические наблюдения. Ледоход в районе деревни начался около шести часов утра. Ожидается, что сегодня он может достигнуть села Горки, где уже были подвижки льда.

Специалисты отмечают, что на остальных участках главной водной артерии региона пока наблюдаются закраины. Подвижка льда уже была зафиксирована в районе Питляра. Уровни воды – на 1-1,2 метра ниже прошлогодних. На реках Надым, Пур, Таз в основном еще царит зимний режим.

Надым, Елена Васильева

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