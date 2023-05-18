В разгар отпускного сезона S7 останавливает рейс Надым-Москва

Авиакомпания S7 («Сибирь») с конца июня прекращает полёты по маршруту Москва-Надым и обратно. Пассажирам, которые купили билеты, придётся решать вопрос с логистикой. По словам главы Надымского района Дмитрия Жаромских, власти готовы помочь ямальцам, в том числе увезти их авиакомпанией «Ямал». Однако могут возникнуть сложности, если даты рейсов АТК «Ямал» не совпадут с датами, в которые планировали вылетать самолёты «Сибири».

«Компания «Сибирь» уходит. Рейс Москва-Надым, Надым-Москва в конце июня они прекратят. При этом знаю, что департаментом (транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО – прим.ред.) проведена работа с компаниями S7 и «Ямал» . Во-первых, по компании S7 у меня информация, что можно сдать даже те билеты, которые несдаваемые. Другой вариант – можно воспользоваться этим же билетом в авиакомпании «Ямал». Надо будет на «горячую линию» позвонить и узнать, как это сделать. Если будут дни неподходящие, то нужны какие-то перестановки. И в том числе можно попробовать воспользоваться билетом до Надыма, прилетев в Уренгой. То есть изменить место назначения. Варианты разные есть. Держим ситуацию на контроле. Я понимаю, что это крайне неудобно для людей, но это коммерческий перевозчик. И билет – это договор между компанией и человеком. И здесь мы надавить, повлиять и сказать: «Нет, вы не уходите или уходите в другое время», не можем. Мы только знаем, что мощности авиакомпании «Ямал» достаточно для того, чтобы перевезти всех наших пассажиров. Мы видим, что заполняемость рейсов на те же даты невелика у АТК «Ямал», – пояснил г-н Жаромских в ходе прямого эфира на радио «Надым» 17 мая 2023 года.

Надым, Наталья Ефремова

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