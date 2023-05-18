В социальные учреждения Ямала поставляли рыбу неизвестного происхождения

В социальные учреждения Ямала поступает рыба неизвестного происхождения. Об этом сообщили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, которые выявили нарушения.

Информацию о неизвестной рыбе сотрудники ведомства получили, изучая

электронные ветеринарные сопроводительные документы в программе «Меркурий».

«Так, АО «Сельскохозяйственная Община Пяко-Пуровская» и АО «Сельскохозяйственная Община Сугмутско-Пякутинская» на протяжении длительного времени вырабатывают рыбу, при производстве которой не указывают сырьё, что является нарушением обязательных требований в части прослеживаемости»,– уточнили в надзорной инстанции.

Управление объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, приостановило регистрацию уполномоченного лица в ИС «ВетИС Паспорт», направило информационные письма в социально-значимые учреждения, поставщикам, производителям и в службу ветеринарии по ЯНАО.

Ранее специалисты ведомства обнаружили, что производитель рыбных пресервов из Салехарда подменяет рыбу в своей продукции.

Салехард, Наталья Ефремова

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