Следователи выясняют, почему в общежитии Ноябрьска обвалился потолок

Следователи проводят проверку из-за сообщений жильцов общежития в Ноябрьске о том, что в душевой обвалился потолок. Информация о коммунальном ЧП появилась в пабликах Ноябрьска 15 мая, в том числе в группе «Происшествия Ноябрьск», и в СМИ. Жильцы дома по адресу Шевченко, 98 выложили видеоролик, на котором видно, как обрушился сгнивший потолок в душевой и сверху капает вода.

В ответ на претензии жильцов Региональная Жилищная Компания (РЖК) обвинила их в том, что они незаконно проникли в закрытую из-за аварии душевую комнату.

«Вход в душевую был ограничен работниками управляющей компании до проведения ремонта в ней (дверь забита). Цели, для которых жители общежития проникли в закрытое помещение, нам, к сожалению, неизвестны. Автор, убедительно просим не нарушать технику безопасности, это может привести к нежелательным последствиям», – указано в сообщении УК.

Следователи 19 мая сообщили, что следователь осмотрел место ЧП, опросил жильцов общежития, представителей УК управляющей и администрации города.

«С учётом полученных данных, действиям (бездействию) должностных лиц управляющей компании, администрации города будет дана оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)»,– говорится в сообщении следователей.

Пока решение о возбуждении или невозбуждении дела не принято.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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