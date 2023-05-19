Участок трассы Салехард-Надым перекрыли из-за паводка

Трассу Салехард-Надым на одном из участков размыло паводком. Движение по дороге перекрыли. Об этом сообщает управление МЧС Ямала и правительство региона.

«На 1113 км участка дороги Надым-Салехард при прохождении паводка повреждён подход к мосту через ручей»,– объяснили ситуацию в Дептрансе.

Там добавили, что резкий подъём воды произошёл из-за повышения температуры.

Частично размыто дорожное полотно (ж/б дорожная плита) на мостовом переходе через ручей на 1113 км автодороги Сургут-Салехард. В связи с этим движение перекрыто полностью, проезд невозможен, выставлены экипажи ГИБДД с обеих сторон, уточнили в МЧС.

Надым, Салехард, Наталья Ефремова

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