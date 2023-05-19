В Салехарде открыли первую скважину российской системы наблюдения за мерзлотой

В Салехарде с участием федерального министра открыли первую скважину мониторинга вечной мерзлоты. Для этого на Ямал 19 мая прибыл министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Скважина станет частью федеральной системы. Судя по сообщению правительства Ямала, федеральная система будет работать наравне с региональной сеткой датчиков, которые следят за грунтами.

Первый пункт государственной системы фонового мониторинга – скважина на территории одной из старейших российских метеорологических станций в Салехарде. Её глубина – 25 метров. Внутри 32 датчика, расстояние между ними от 10 сантиметров до 2 метров. Также внутри находится блок регистрации, данные в режиме онлайн поступают в Центр мониторинга состояния многолетней мерзлоты Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Этот институт является оператором проекта мониторинга.

«Учитывая, что криолитозона занимает 65% территории нашей страны, её изучение становится национальной задачей. Чтобы контролировать изменения теплового состава, уже до конца 2025 года заработают 140 подобных станций», – заявил глава Минприроды России Александр Козлов, которого цитируют в пресс-службе ведомства.



Планируется, что система будет создана за 3 года. Скважины будут во многих регионах России.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов напомнил, что регион создаёт свою сетку наблюдений за мерзлотой. «Работает система геотехнического мониторинга состояния грунтов. Сегодня десятки домов оборудованы точными датчиками, что позволяет следить за состоянием мерзлоты и в случае изменений – своевременно реагировать. Мы создали первую в России научно-исследовательскую лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности, объявили гранты для учёных-мерзлотоведов, оснащаем лабораторию оборудованием, привлекаем специалистов со всей страны», – сказал г-н Артюхов. Ямальскими учёными оборудовано 40 полевых скважин. К этой работе подключены и компании ТЭК. Региональная сеть включает более 600 точек наблюдения.



Как уточнили в Минприроды, на первом этапе, в 2023 году будут разработаны методы и технологии, а также отобраны 20 пунктов мониторинга, которые оснастят оборудованием. Они созданы в 8 субъектах (ЯНАО, Ненецкий АО, Красноярский край, Иркутская область, Амурская область, Забайкальский край, Республика Бурятия и Республика Алтай).



«Комплексная сеть мониторинга обеспечит постоянный поток данных о состоянии многолетнемерзлых пород. Непрерывные измерения температуры позволят выявить зоны наибольшего таяния и риска для гражданских и промышленных объектов. Мы сможем оценить естественные выбросы углеводорода, чтобы конкретизировать процессы изменения климата в России. На основе полученной информации учёные смогут подготовить карты, отражающие динамику происходящих изменений мерзлоты и составить прогнозы о возможных последствиях для окружающей среды и возможностях социально-экономического развития этих территорий», – заключил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Салехард, Наталья Ефремова

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