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NewDayNews.ru

Понедельник, 22 мая 2023, 10:04 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале девочка-подросток сообщила силовикам о том, что её избивает пьющая мать

В Красноселькупском районе девочка-подросток сообщила следователям, что её регулярно избивает пьющая мать. Ребёнка у матери забрали и возбудили уголовное дело.

«По данным следствия, в 2022 – 2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои своей несовершеннолетней дочери. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы. Подросток находится в безопасных условиях», – сообщили в следственном управлении СК Ямала 22 мая 2023 года.

Уголовное дело возбуждено по пункту «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица).

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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