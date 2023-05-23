В Новом Уренгое приют для животных задолжал зарплату работникам

Приют для животных в Новом Уренгое обязали заплатить зарплату работникам. Решение принял суд по искам прокуратуры. Туда пожаловались местные жители, которые трудились в учреждении.



Речь идёт о «Центре помощи бездомным животным «Подари мне жизнь». «С июня по август 2022 г. заявители осуществляли трудовую деятельность в организации в должности рабочих по уходу за животными. При этом трудовые отношения с ними не оформлялись, имелась задолженность по заработной плате в размере более 300 тыс. рублей, окончательный расчёт не произведён»,– объяснили в прокуратуре ЯНАО.



Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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