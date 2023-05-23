В СКР призвали ямальцев следить за детьми и запретить им даже подходить к Оби

СУ СКР по ЯНАО выступило со специальным предупреждением к ямальцам. В округе наступила весна и паводок. «Наряду с положительными эмоциями и прекрасным настроением, к сожалению, весна, паводок и половодье приносят и неприятности, а порой создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. В правоохранительные органы стали поступать сообщения о происшествиях, когда дети выходят на лед и, не понимая всей опасности подобных развлечений, пытаются кататься на льдинах, бродят по речным заберегам. Такая беспечность порой заканчивается трагически!» – отметили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу призывает взрослых усилить контроль за поведением детей! Запретите детям подходить близко к реке, выходить на лед, стоять на обрывистом берегу, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, отталкивать льдины от берегов. Объясните вашим детям, что оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка!» – отметили в СУ СКР по ЯНАО.

При возникновении опасных ситуаций для жизни и здоровья детей, сообщите об этом в следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу по телефонной линии «Ребенок в опасности»: 8-800-301-15-71; при звонке с мобильного телефона 123.

Салехард, Елена Васильева

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