Ямалец шесть лет получал пенсию за мертвеца

Житель Нового Уренгоя шесть лет незаконно получал чужую пенсию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина, с 2016 по 2021 годы незаконно получал по нотариальной доверенности страховую пенсию и другие выплаты за гражданина, который еще в 2017 году умер. Тем самым он причинил пенсионному фонду ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.

Судом ему назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 8 месяцев, с возложением обязанностей не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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