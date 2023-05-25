В селе Яр-Сале прохожие достали из-под машины замёрзшего совёнка

В селе Яр-Сале неравнодушные жители спасли ястребиную сову. Замёрзшая птица пряталась под автомобилем, но её заметили прохожие. Совёнка планируют откормить и выпустить на волю. Подробности рассказывают журналисты ЯТВ, которые достали птицу из-под машины, и специалисты департамента природных ресурсов ЯНАО.

Сову нашли 23 мая рано утром. Сотрудники телекомпании ЯТВ приютили птицу в редакции и обратились к ветеринарам. Птицу осмотрели сотрудники Ямальского отдела Салехардского центра ветеринарии и территориального отдела Службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов.

«По всей видимости, сове около года. У неё переохлаждение, перья на одном крыле были немного приморожены. Сейчас птица чувствует себя удовлетворительно. Отогревшись, стала показывать характер, вырываться из рук», – цитируют начальника Ямальского территориального отдела Службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Юрия Краснобаева в Депприроды.

Совенок пьёт воду. На обед ему предложат куриные сердечки. После того, как хищник окрепнет, его выпустят на свободу подальше от населённого пункта.

Учёные отмечают, что такой вид встречается на полуострове Ямал редко. По словам сотрудника Уральского отделения РАН Александра Соколова, ястребиные совы обитают в тайге и лесотундре. Он предупреждает: причиной того, что сова ослабла, мог стать птичий грипп, поэтому для отлова таких птиц лучше приглашать специалистов.

Между тем в Службе биоресурсов ЯНАО журналистам ЯТВ сообщили, что, скорее всего, сова прилетела из других регионов за пропитанием, так как на больную особь она не похожа.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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