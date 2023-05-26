Мошенники обманули жительницу Лабытнанги, которая хотела заработать на бирже

Жительница Лабытнанги потеряла около 600 тыс. рублей, поверив мошенникам. Она хотела вложить деньги, чтобы играть на бирже, но в итоге просто взяла кредит и отдала его злоумышленникам.

В полицию она пришла 23 мая 2023 года. Женщине 50 лет. Она рассказала, что в сети Интернет увидела рекламу, в которой предлагалось принять участие в качестве инвестора брокера биржевой платформы.

«Перейдя по указанной ссылке, она заполнила свои контактные данные. После общения якобы с консультантом женщина установила на телефон приложение биржевой интернет-платформы, авторизовалась для создания личного кабинета. Далее в своем мобильном приложении банка заявительница заключила кредитный договор и осуществила четыре денежных перевода на указанные злоумышленником банковские счета на общую сумму 590 тыс. рублей», – описали схему в пресс-службе управления МВД по ЯНАО.

Городской отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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