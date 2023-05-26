Силовики проводят проверку из-за сгоревшей трёхэтажки в Аксарке (ВИДЕО)

Следователи и прокуратура проводят проверку из-за пожара в деревянном трехэтажном доме в Аксарке в мкр. Юбилейный. Жертв нет. Дом сгорел полностью. Огонь вспыхнул в 8:14 26 мая 2023 года.



«На момент прибытия дежурного караула из квартир, расположенных на втором этаже, наблюдалось сильное задымление»,– рассказали в пресс-службе управления МЧС Ямала.

Для помощи селу из Салехарда выехало три единицы спецтехники МЧС России, время в пути составило около часа.



На момент прибытия в 9:30 весь дом уже горел.

Около 11 часов МСЧ сообщили о ликвидации открытого горения.



В прокуратуре уточняют, что жилой дом 2016 года постройки. В нём 24 квартиры. Жильцов разместили в местном интернате. На место происшествия выехала и. о. прокурора Приуральского района Алия Исламгулова.



«Очагом возгорания по предварительным данным явилась квартира на втором этаже, где проживает многодетная семья»,– уточнили в следкоме Ямала.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за противопожарную безопасность», – отмечают в СК СК ЯНАО.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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