Ямальцам разрешают пикники только в специальных местах

В ЯНАО с 26 мая 2023 года ввели особый противопожарный режим. Это обусловлено тем, что в регионе установилась тёплая, сухая и ветреная погода.

«Особый режим будет действовать до 1 сентября и включать дополнительные требования по пребыванию в лесах и проведению различных видов работ. Нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в границах муниципальных образований и городских округов. Частным лицам и организациям категорически запрещено устраивать сельскохозяйственные палы, сжигать стернь и порубочные остатки, проводить сварочные, огневые и резательные работы на не оборудованных и специально отведенных местах. Исключение может быть только для аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий», – напоминают в пресс-службе правительства округа.

Муниципальные чиновники должны организовать в населённых пунктах работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, провести проверку работоспособности всех систем противопожарной защиты и оборудования.

Пикники на природе разрешены, но только на специально отведённых для этого местах рядом с населённым пунктами. В случае ухудшения обстановки не исключено введение ограничений на пребывание граждан в лесах.

В условиях особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафы: для граждан от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 600 тыс. до одного миллиона рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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