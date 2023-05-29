В Пуровском районе на месторождении погиб стропальщик. Следователи начали проверку. ЧП случилось 28 мая 2023 года около 10 часов.

«На территории кустовой площадки одного из месторождений, при производстве подъёмно-разгрузочных работ рабочий коммерческой организации, выполнявший функции стропальщика, в результате происшествия получил смертельные травмы. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия»,– рассказали обстоятельства иранками в СУ СК Ямала.

Силовики на арены дать оценку действиям лица, ответственного за соблюдение правил безопасности и правил охраны труда при производстве выполняемых работ.

Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока не принято.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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