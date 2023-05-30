Ямалец пришел в гости, чтобы поссориться и подраться – теперь он отправится в колонию почти на три года

Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры, в суде установлено, что в октябре 2022 года ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления местный житель, находясь в гостях у своего знакомого, действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесной ссоры, поил оппонента кулаками и ногами. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Надым, Елена Васильева

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