Житель Иркутской области хотел продавать на Ямале наркотики

На Ямале с поличным поймали житель Иркутской области. Он приехал с наркотиками, чтоб ими торговать.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в октябре 2022 года на территории города Новый Уренгой сотрудниками полиции задержан 22-летний житель Иркутской области, прибывший в Ямало-Ненецкий автономный округ с целью незаконного распространения наркотических средств. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято, имеющееся при нем запрещенное вещество, предназначенные для сбыта жителям города.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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