Ямальчанка после пьяной ссоры ударила отца ножом в живот

На Ямале суд вынес приговор женщине, которая ударила ножом своего отца.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 6 декабря 2022 года в селе Гыда Тазовского района между приехавшей в гости 40-летней дочерью и ее отцом, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Мужчина нанес гостье несколько ударов кулаками в область лица, после чего она, вооружившись ножом, нанесла 69-летнему отцу один удар в область туловища. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «проникающее ножевое ранение в брюшную полость».

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Салехард, Елена Васильева

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