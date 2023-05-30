Прокуратура обратила внимание на зедержку рейсов в аэропорту Салехарда

Транспортная прокуратура обратила внимание на задержку рейсов в аэропорту Салехарда 30 мая 2023 года. Как сообщают в ведомстве, причиной стал туман.

Не вовремя вылетят самолёты по маршрутам Салехард-Домодедово и Салехард-Тюмень. Кроме того, задержаны 5 вертолётных рейсов: Салехард-Сеяха, Салехард-Салемал, Салехард-Яр-Сале, Салехард-Мужи.



«Транспортный прокурор с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляет контроль за оказанием услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», – говорится в сообщении ведомства.

Там также предлагают жаловаться на нарушение прав пассажиров по номеру 8 (34922) 3-55-15.

Салехард, Наталья Ефремова

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