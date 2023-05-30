Губернатор Артюхов созывает совет по улучшению жизни на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов создал совет по улучшению качества жизни в ЯНАО. Документ подписан главой региона 30 мая 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, новый совещательный орган создаётся для рассмотрения проектов в соцсфере и результатов их реализации; формирования предложений по приоритетам госполитики в соцсфере; предложений по совершенствованию законодательства.

В самом документе указано, что новый орган должен помочь региону улучшить позиции ЯНАО в рейтинге качества жизни «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Кроме того, совет займётся оценкой результатов работы регионального сервисного уполномоченного по жизненным ситуациям. Это понятие ввело АСИ. По собственному определению агентства, региональный сервисный уполномоченный (РСУ) – человек, который выступает «посредником» между государством и гражданином. Совместно с командой сервис-дизайнеров они исследуют опыт людей в различных жизненных ситуациях, на основании этого опыта проектируют решения, а также проводят исследования и приступают к внедрению разработанных проектов совместно с региональными органами власти.

В качестве примера на сайте АСИ приводят несколько таких ситуаций – потеря работы, буллинг, планирование и рождение ребёнка, выход на пенсию. На карте АСИ есть регионы, которые внедряют эту программу. Ямала там пока нет, очевидно, регион собирается присоединиться к ней. Соседний ХМАО уже участвует в программе.

Совет возглавит сам губернатор. В него войдут чиновники – представители различных департаментов, а также главврач Салехардской окружной больницы, директор благотворительного фонда «Ямине», благотворительного фонда «Вселенная добра». Кроме того – руководитель ГБУ «Арктический центр добровольчества, председатель реготделения Паралимпийского комитета, директор АНО «Адаптация», руководитель ребцентра «Жизнь», председатель организации родителей детей-инвалидов «Милосердие», президент «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!», председатель Пуровского территориального объединения организаций профсоюзов, председатель благотворительного фонда «Надежда», президент федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта ЯНАО, гендиректор «Центра социальной поддержки лицам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Обитель», настоятель храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Салехарда, а также заместитель муфтия.

Пока подробностей о работе нового органа нет.

Салехард, Наталья Ефремова

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