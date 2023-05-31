У четырех алкоголиков из Салехарда отобрали права

Прокуратура Салехарда в ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения выявила, что 4 местных жителя состоят на учёте у врача-нарколога с диагнозом «Алкоголизм», при этом имеют водительское удостоверение.

Как напоминает пресс-служба надзорного органа, лица, страдающие алкоголизмом, не имеют права на управление транспортными средствами, так как это создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участникам, может повлечь причинение вреда жизни, здоровью или их имуществу.

В этой связи городской прокурор обратился с исками в суд о прекращении действия водительских прав данных граждан.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, действие документов было прекращено.

Салехард, Елена Васильева

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