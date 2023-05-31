На Ямале природоохранная прокуратура проверяет факт уничтожения участка леса в Надымском лесничестве. По данным пресс-службы надзорного органа, ЧП случилось в районе автодороги «Надым – Салехард».

В ходе надзорных мероприятий установлен факт повреждения лесных насаждений до такой степени, что деревья перестали расти. Все это повлекло за собой ущерб в размере свыше 230 тысяч рублей.

Природоохранным прокурором материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для уголовно-правовой оценки.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Надым, Елена Васильева

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