Чиновники АПК объяснили массовую гибель рыбы в Салехарде заморными явлениями

В Салехарде горожане сняли на побережье реки множество погибшей рыбы. По утверждению чиновников департамента АПК ЯНАО, это скорее всего природное явление, а не результат отравления водоёма.

«Прошу обратить внимание! Берег вдоль дамбы усеян мёртвой рыбой, стоит тухлый запах, и это не на одном участке, а вдоль всей дамбы. Прошу разобраться в причине массовой гибели рыбы и взять пробы воды», – говорится в посте паблика «В Салехарде» Вконтакте».

В ответ представители департамента АПК сообщили: «ежегодно в водоёмах возникает риск возникновения заморных явлений. Это природный процесс, как правило, бывает весной после зимних морозов – кислород из воздуха не может поступать в воду, при этом во время таяния снега и льда большое количество воды, насыщенной органическими веществами, поступает в водоём. Кислород, который остался в воде, идёт на окисление этих органических веществ и его содержание резко падает. Соответственно рыба использует для дыхания кислород, растворённый в воде, и его нехватка приводит к критическим состояниям рыбы и её гибели».

При этом департамент не сообщил о том, что проведена проверка и взяты пробы. То есть, вероятно, сделал выводы на основании картинки в соцсетях. Чиновники лишь пообещали передать информацию в Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства «для объективный оценки ситуации и проведения необходимых исследований».

Салехард, Наталья Ефремова

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