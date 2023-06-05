Житель Надыма устроил стрельбу во дворе из-за ссоры с соседом (ВИДЕО)

В Надыме мужчина выстрелил в неприятеля после ссоры во дворе. Он специально сходил за ружьём и вернулся на место словесной перепалки. ЧП случилось на днях, но стрелявшему уже предъявили обвинение. Подробности раскрывают в СУ СК Ямала.

«3 июня 2023 года в 22 часа местный житель 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома, вступил в конфликт с 33-летним мужчиной. Между ними произошла потасовка, после чего житель дома, вооружившись ружьём, вернулся во двор. Обнаружив там своего оппонента, обвиняемый произвёл в его сторону прицельный выстрел», – рассказали следователи.

Ведомство публикует видео, на котором обвиняемый сообщает: увидел, как упал от его выстрела неприятель, но не подошёл к нему, а спокойно пошёл домой.

В следкоме уточняют: у пострадавшего огнестрельное ранение в область правого надплечья, повреждены мягкие ткани шеи. Он в больнице.

Полицию вызвали соседи. Правоохранители задержали стрелка.

Надым, Наталья Ефремова

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