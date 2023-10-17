Надымчанина, который хотел во дворе убить соседа, отправят в колонию

В Надыме осудили мужчину, который стрелял в соседа из-за ссоры во дворе. Злоумышленник целился в голову, но к счастью, ранения оказались не смертельными и пострадавшего смогли спасти. По решению суда стрелок отправится в колонию строгого режима на 7 лет. Подробности приговора раскрывают в прокуратуре Ямала 17 октября 2023 года.

Сам конфликт случился в начале июня этого года. «Мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта с ранее незнакомым ему гражданином, будучи в состоянии алкогольного опьянения, используя находящийся в его собственности охотничий карабин, произвёл прицельный выстрел в область головы своего обидчика. Затем, думая, что его преступный умысел, направленный на убийство, доведён до конца, покинул место происшествия», – напоминают в прокуратуре Ямала.

Пострадавшему оказали помощь.

Стрелявший признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Надым, Наталья Ефремова

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