В Новом Уренгое мужчина на вокзале убил вахтовика

Драка на вокзале в Новом Уренгое привела к трагедии. Один из участников потасовки погиб, ударившись головой. Это был вахтовик из Башкирии.

ЧП случилось 28 мая 2023 года.

Конфликт начался в маршрутном автобусе. Известно, что вахтовый рабочий ехал нетрезвым и поругался с местным жителем 1974 года рождения.



«Возле здания вокзала их словесная ссора переросла в драку, в ходе которой местный житель нанёс мужчине один удар кулаком в область лица. Под действием силы удара потерпевший упал на спину, ударившись головой, телом об асфальто-бетонное покрытие. В результате преступных действий подозреваемого жителю республики Башкортостан причинено телесное повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ставшей причиной его смерти»,– уточнили в СУ СК Ямала.



Расследуется уголовные дело о причинении смерти по неосторожности.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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