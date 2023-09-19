Осужден житель Нового Уренгоя, убивший вахтовика на вокзале

Условное наказание получил житель Нового Уренгоя, который по неосторожности убил вахтовика из Башкортостана. ЧП случилось 28 мая этого года.

Конфликт двух мужчин вспыхнул в маршрутном автобусе. Рабочий-вахтовик был пьян.

«Возле здания вокзала словесная ссора переросла в драку, в ходе которой местный житель нанёс мужчине один удар кулаком в область лица. Под действием силы удара потерпевший упал на спину, ударившись головой, телом об асфальто-бетонное покрытие»,– уточнили в следственном управлении СК Ямала.

Вахтовик получил смертельную закрытую черепно-мозговую травму.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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