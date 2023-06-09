Ямал получил больше акций аэропорта «Рощино»

Пакет акций аэропорта «Рощино», который власти ЯНАО хотят подарить авиакомпании «Ямал», немного вырос. Теперь в собственности автономного округа 43,2% АО «Терминал Рощино», а было 42,6 %. Как пояснил собеседник в правительстве округа, ЯНАО вложился в модернизацию аэропорта через программу «Сотрудничество» и получил за это небольшую дополнительную долю.

В ответ на запрос агентства в департаменте имущества ЯНАО ответили: «Акции были получены в рамках осуществленного со стороны ЯНАО вклада в уставный капитал АО «Терминал Рощино». Средства были выделены для повышения эффективности деятельности предприятия».

Какова сумма вклада в модернизацию авиаузла – там не сообщили.

Напомним, аэропорт Рощино ждёт очередная реконструкция – контракт на 14 млрд рублей заключен с компанией ««ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ». Сроки – конец января 2027 года. При этом контракт заключил арендатор имущества аэропорта – структура «Новапорта».

Когда и на каких условиях вложили деньги из программы «Сотрудничество» – такими сведениями агентство не располагает. Однако известно, что и во время первой реконструкции «Рощино» вкладывались деньги из прогаммы «Сотрудничество».

Ранее сообщалось, что власти Ямала хотят свой пакет акций АО «Терминал Рощино» приватизировать в пользу АТК «Ямал».

Тюмень, Салехард, Юлия Фролова

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