В Губкинском появится собственный колледж

Филиал муравленковского колледжа в Губкинском станет самостоятельным учебным заведением. Решении об этом подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Ссуз будет называться Губкинский профессиональный колледж.

«Наличие финансовых средств и материально-технической базы позволит более эффективно развивать инфраструктуру среднего профессионального образования в Губкинском», – пояснили в пресс-службе правительства округа.

Штатная численность учебного заведения – 107 единиц.

Сейчас в колледже есть следующие специальности: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сетевое и системное администрирование, теплоснабжение и теплотехническое оборудование, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, дошкольное образование.

Уже 1 сентября ссуз станет самостоятельным.

Губкинский, Наталья Ефремова

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