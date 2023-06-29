Глава Губкинского Гаранин может стать замом губернатора Артюхова

У губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова может появиться новый заместитель по вопросам экологии и взаимодействия с ТЭК. Главный кандидат на это место – глава Губкинского Андрей Гаранин. Об этом сообщает источник агентства «URA.Ru». Ранее политолог Евгений Забродин также анонсировал повышение г-на Гаранина.

Неофициально в правительстве Ямала называют предпосылки для повышения мэра Губкинского – он вырос как управленец.

«Ему удалось добиться перевода филиала Муравленковского колледжа в Губкинском в самостоятельное учреждение. Вопрос давно назревал – регулировать трудоустройство выпускников и обеспечение ТЭКа специалистами так будет намного эффективнее. А накануне он дал понять, что в силах пролоббировать и окружной вопрос – согласовал с губернатором расширение направлений для практики студентов. Вопрос поступил на прямом эфире. Другой бы просто ответил, что это не его полномочия», – отметил собеседник в окружной администрации.

В Губкинском при этом, по версии инсайдера, сформировалась дееспособная команда. Занять место Андрея Гаранина в случае его ухода сможет его заместитель Андрей Бандурко.

Губкинский, Юлия Фролова

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