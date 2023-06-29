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Четверг, 29 июня 2023, 19:22 мск

Новости Ямал

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Губернатор Артюхов назначил нового заместителя – им стал мэр Губкинского

фото – личная страница Андрея Гаранина ВК

Мэр Губкинского Андрей Гаранин станет заместителем губернатора Ямала – директором департамента природных ресурсов и экологии. Это новая должность – сейчас заместителя губернатора по вопросам взаимодействия с ТЭК нет. А глава департамента природно-ресурсного регулирования не является заместителем губернатора.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о кадровом решении на заседании Совета глав, уточняют в правительстве округа 29 июня 2023 года. К работе в новой должности г-н Гаранин приступит с 3 июля.

Как сообщало агентство «Новый День» ранее, на пост главы города уже есть кандидат – это заместитель Андрея Гаранина – Андрей Бандурко.

Сейчас и.о. директора департамента природных ресурсов и экологии является Александр Гаврилюк.

Салехард, Юлия Фролова

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