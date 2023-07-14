Губернатор Артюхов перекроил обязанности своих заместителей

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перераспределил полномочия между своими заместителями в связи с появлением в правительстве нового зама главы региона. Напомним, директором департамента природных ресурсов назначили Андрея Гаранина (бывший мэр Губкинского), он совмещает должность с должностью заместителя губернатора ЯНАО.

На официальном сайте правительства округа 14 июля опубликовано новое распределение обязанностей.

Согласно документу, часть полномочий, связанных с компаниями ТЭК, с добычей и переработкой сырья, останутся за первым заместителем губернатора ЯНАО Александром Калининым. Он будет отвечать за:

– развитие топливно-энергетического комплекса в части реализации проектов по добыче и переработке углеводородного сырья;

– развитие и освоение минерально-сырьевой базы углеводородного сырья.

При этом с него сняли обязанности по охране окружающей среды, проведению государственной экологической экспертизы, охране недр.

В обязанности Андрея Гаранина будет входить:

– использование и охраны недр, водных объектов, лесов, в том числе земель лесного фонда, объектов животного мира;

– охрана окружающей среды, а также организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;

– создание, охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения;

– развитие топливно-энергетического комплекса в части охраны окружающей среды, освоения общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод;

– развитие и освоение минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод.

Ранее в правительстве Ямала сообщали, что г-н Гаранин «будет курировать выстраивание эффективной государственной политики по использованию и охране недр, водных объектов, лесов и объектов животного мира в ЯНАО, заниматься в регионе системной работой по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды».

Салехард, Наталья Ефремова

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