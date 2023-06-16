Сильный ветер, дождь и мокрый снег – на Ямале продолжается непогода

Погода на Ямале продолжает определяться холодными массами воздуха, поступающего из Арктики. В связи с этим в регионе наблюдается понижение температура, сильный ветер, дождь и снег.

Как сообщает ямальский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра в ближайшие сутки будут достигать 15-17 метров в секунду.

Напомним, что неблагоприятные явления погоды наблюдались в округе и накануне.

Салехард, Елена Васильева

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