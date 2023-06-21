Спортшкола в Муравленко выплатит травмированному ребёнку полмиллиона рублей

Полмиллиона рублей должна заплатить спортшкола в Муравленко девочке, которая получила травму на занятиях скалолазанием. Напомним, на ребёнка с высоты упал другой посетитель секции, сорвавшийся со скалодрома. Травмы девочки оценили как тяжкий вред здоровью.
ЧП случилось в МАУ ДО «Спортивная школа «Муравленко».
Тренера судили и признали виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначили штраф.
Сегодня прокуратура сообщила, что представители ведомства направляли иск в суд о взыскании со спортшколы в пользу ребёнка компенсации морального вреда.
Судом требования полностью удовлетворены, постановлено взыскать компенсацию в 500 тыс. рублей.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
Муравленко, Наталья Ефремова
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