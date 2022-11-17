В Муравленко из-за травмы ребёнка в спорткомплексе возбудили дело в отношении тренера

Следователи возбудили уголовное дело из-за травмы ребёнка во время секции по скалолазанию в Муравленко. На девочку с высоты упал мальчик, сорвавшийся со скалодрома. Дело возбуждено в отношении тренера. Напомним, пострадавшей 8 лет. Инцидент произошёл в спорткомплексе «Муравленко».

Тренер подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), рассказали в следственном управлении СК Ямала.



«1 ноября 2022 года в Муравленко тренер спортшколы в ходе тренировочных занятий по скалолазанию ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности по безопасному проведению занятий на скалодроме, допустив нахождение малолетней потерпевшей в опасной зоне спуска ученика. Юный спортсмен, осуществляя подъём по скалодрому, сорвался и упал на потерпевшую. Девочке причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время потерпевшая проходит лечение», – раскрыли обстоятельства травмирования следователи.

Муравленко, Наталья Ефремова

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