Тренер по скалолазанию заплатит 360 тысяч за то, что на занятии ученик упал на девочку

Тренер спортивной школы из Муравленко заплатит штраф за травмирование на занятии несовершеннолетней ученицы.
По данным следствия и суда, 1 ноября 2022 года тренер в ходе проведения тренировочных занятий по скалолазанию в помещении спортивного комплекса СК «Муравленко» был невнимателен и допустил нахождение малолетней потерпевшей в опасной зоне спуска ученика. Юный спортсмен, осуществляя подъем по скалодрому, сорвался и упал на потерпевшую. В результате происшествия девочке причинен тяжкий вред здоровью.
Ход расследования уголовного дела находился на контроле руководителя следственного управления СК России по ЯНАО Андрея Николаевича Егорова.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с педагогической работой с несовершеннолетними лицами при осуществлении занятий физической культурой и спортом сроком на 1 год 6 месяцев.
Муравленко, Елена Васильева
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