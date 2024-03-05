В Губкинском осудили тренера за падение ребёнка со скалодрома

В Губкинском суд завершил рассмотрение дела в отношении тренера спорткшолы «Фортуна». Женщину обвиняли в том, что она нарушила технику безопасности, в результате чего девочка сорвалась со скалодрома. По решению суда тренеру придётся выплатить штраф в 100 тыс. рублей.

ЧП случилось 17 января 2023 года во время тренировочных занятий в скалолазном зале МБУ СШОР «Фортуна».

«Тренер-преподаватель дала задание малолетней спортсменке выполнить на скорость упражнение по поднятию на скальную стенку высотой 10 метров. После чего, грубо нарушив требования безопасности, не проверив, замуфтован ли страховочный карабин страховочной веревки к поясу девочки, покинула свое рабочее место под скальной стенкой, направившись в помещение для хранения спортивного инвентаря. Потерпевшая, выполняя упражнение без страховочной верёвки, поднялась на скальную стенку, откуда произошло её падение. В результате происшествия девочке причинены травмы, которые в едином комплексе оцениваются как тяжкий вред здоровью», – напомнили обстоятельства происшествия в Следкоме Ямала.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Аналогичный случай произошёл в спортшколе Муравленко. По итогам суда и следствия тренера в Муравленко тоже оштрафовали на 360 тыс. рублей.

Губкинский, Наталья Ефремова

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