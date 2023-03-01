За падение ребёнка с высоты скалодрома в Губкинском будут судить тренера

За травму ребёнка на занятиях по скалолазанию в Губкинском будут судить тренера. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в январе этого года.

«17 января 2023 года во время тренировочных занятий в скалолазном зале МБУ СШОР «Фортуна» тренер-преподаватель дала задание малолетней спортсменке выполнить упражнение по поднятию на скальную стенку высотой 10 метров на скорость. После чего, грубо нарушив требования безопасности, не проверив, замуфтован ли страховочный карабин страховочной веревки к поясу девочки, покинула свое рабочее место под скальной стенкой, направившись в помещение для хранения спортивного инвентаря»,– объяснили суть обвинения в СУ СК ЯНАО.



Девочка, выполняя упражнение без страховочной веревки, поднялась на скальную стенку и сорвалась. Экспертиза оценила вред здоровью как тяжкий.



Уголовное дело направлено в суд.

Отметим, похожее ЧП случилось в Муравленко: там на девочку упал мальчик, сорвавшийся с высоты скалодрома.

Губкинский, Наталья Ефремова

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