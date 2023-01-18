На Ямале второе ЧП на скалодроме: ребёнок сорвался и травмировался

В спортшколе Губкинского девочка получила травмы на занятиях по скалолазанию. Она забралась на стену без страховки и упала с высоты. В ноябре 2022 года ЧП на скалодроме случилось в Муравленко. Обстоятельства инцидента в Губкинском описывают в следственном управлении СК Ямала – сотрудники этого ведомства возбудили уголовное дело.

«17 января 2023 года спортсменка 2011 года рождения во время тренировочного занятия по скалолазанию поднялась без страховочного троса по стене скалодрома и, не удержавшись, упала с высоты на пол. С множественными телесными повреждениями девочка доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь», – рассказали следователи.

Инцидент произошёл в спортшколе «Арктика».

Уголовное дело возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи намерены дать оценку качеству комплекса услуг, оказываемых в спортивной школе.

После аналогичного ЧП в Муравленко обвиняемым в уголовном деле стал тренер, который не проконтролировал поведение детей во время занятия.

Губкинский, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»