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Среда, 2 ноября 2022, 17:52 мск

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В Муравленко девочка получила травму на занятиях скалолазанием

Фото – СУ СК Ямала

В Муравленко на тренировке по скалолазанию травмировался ребёнок. Следователи проводят проверку, рассказали в СУ СК по ЯНАО 2 ноября 2022 года.

ЧП произошло в помещении спорткомплекса. Пострадавшей 8 лет. Инцидент произошёл накануне, 1 ноября.

«Принимаются меры к опросу пострадавшей школьницы и её родителей, а также сотрудников спортивного учреждения. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия»,– уточнили следователи.

Пока решение о возбуждении дела или отказе от возбуждения не принято.

Муравленко, Наталья Ефремова

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