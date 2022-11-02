В Муравленко девочка получила травму на занятиях скалолазанием

В Муравленко на тренировке по скалолазанию травмировался ребёнок. Следователи проводят проверку, рассказали в СУ СК по ЯНАО 2 ноября 2022 года.

ЧП произошло в помещении спорткомплекса. Пострадавшей 8 лет. Инцидент произошёл накануне, 1 ноября.

«Принимаются меры к опросу пострадавшей школьницы и её родителей, а также сотрудников спортивного учреждения. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия»,– уточнили следователи.

Пока решение о возбуждении дела или отказе от возбуждения не принято.

Муравленко, Наталья Ефремова

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