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Четверг, 22 июня 2023, 08:36 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Депутаты Ямала хотят обязать вахтовиков сдавать тест на ВИЧ

Ямальские депутаты просят министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко обязать вахтовиков сдавать анализ на ВИЧ. Это должно снизить распространение заболевания в округе.

По словам депутата Заксобрания округа Надежды Гудковой, часто работники, приезжающие на вахту из других регионов, сами не знают о том, что они больны, ведь сдавать тест на ВИЧ не обязательно.

В рамках очередного заседания 22 июня народные избранники поддержали обращение к главе Минздрава о внесении анализа на ВИЧ в список обязательных для вахтовиков.

В обращении, поясняют в пресс-службе, говорится не только о Ямале – речь идёт о регионах, где работы ведутся вахтовым методом и транспортная доступность мест от их проведения до медицинских учреждений, оказывающих экстренную специализированную помощь, превышает 60 мин.

В случае одобрения мера коснётся не только сотрудников месторождений, но и работников гидрометеорологических станций, сооружений связи и других объектов.

На Ямал регулярно въезжает около 100 тысяч работников вахтово-экспедиционным методом, уточнили в Заксобрании.

Салехард, Наталья Ефремова

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