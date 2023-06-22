Депутаты Ямала хотят обязать вахтовиков сдавать тест на ВИЧ

Ямальские депутаты просят министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко обязать вахтовиков сдавать анализ на ВИЧ. Это должно снизить распространение заболевания в округе.
По словам депутата Заксобрания округа Надежды Гудковой, часто работники, приезжающие на вахту из других регионов, сами не знают о том, что они больны, ведь сдавать тест на ВИЧ не обязательно.
В рамках очередного заседания 22 июня народные избранники поддержали обращение к главе Минздрава о внесении анализа на ВИЧ в список обязательных для вахтовиков.
В обращении, поясняют в пресс-службе, говорится не только о Ямале – речь идёт о регионах, где работы ведутся вахтовым методом и транспортная доступность мест от их проведения до медицинских учреждений, оказывающих экстренную специализированную помощь, превышает 60 мин.
В случае одобрения мера коснётся не только сотрудников месторождений, но и работников гидрометеорологических станций, сооружений связи и других объектов.
На Ямал регулярно въезжает около 100 тысяч работников вахтово-экспедиционным методом, уточнили в Заксобрании.
Салехард, Наталья Ефремова
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