Власти выпроводили с Ямала 12 больных ВИЧ иностранцев

В 2023 году принято решение о нежелательности пребывания в отношении 24 больных иностранных граждан (12 из них – с ВИЧ-инфекцией, 4- с туберкулёзом, 8 – с ЗППП). Такие данные приводят в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО. Там сообщают, что всего за прошлый год было зарегистрировано 214 новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей округа, 37- среди иностранных граждан.

Общее число жителей округа, инфицированных ВИЧ с 1995 года, на 31 декабря 2023 года достигло 4 277 человека (834,7 на 100 тысяч населения).

Заболеваемость растёт. Это специалисты связывают с массовыми обследованиями. «Показатель заболеваемости постоянного населения ЯНАО в 2023 году составил 41,8 на 100 тыс. населения, что выше показателя 2022 года на 20,8% и выше показателя 2021 года на 36,1%», – отмечают санитарные врачи в годовом докладе.

Показатель заболеваемости по ЯНАО выше среднероссийского на 4,5%. «Рост выявляемости ВИЧ-инфекции обусловлен увеличением скрининга обследования населения округа на ВИЧ-инфекцию», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Тревогу у санитарных врачей вызывают коренные жители автономии: они не предохраняются и редко посещают врачей.

«Среди представителей коренных народов Севера на 1 января 2024 года выявлен 461 случай ВИЧ-инфекции, из них в 2023 году – 42, 2022 году – 40, 2021 – 33, в 2020 – 20, в 2019 – 33, в 2018 – 36. Особенности образа жизни и быта малочисленных этнических групп Севера (сезонная миграция внутри округа, раннее начало половой жизни, отсутствие навыков безопасного секса) делают данную этническую группу наиболее уязвимой к инфицированию ВИЧ», – пишут специалисты.

На Ямале чаще всего жители заражаются ВИЧ после секса. В том числе и гомосексуального (таких случаев в 2023 году было два).

В 2023 году у ВИЧ-инфицированных женщин родилось 29 детей. Пока заболевание у них не подтвердилось – на диспансерный учёт с неустановленным ВИЧ-статусом в 2023 году взято 29 детей.

Салехард, Наталья Ефремова

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