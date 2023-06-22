В Новом Уренгое мужчина избил дочь до смерти за асоциальное поведение

В Новом Уренгое мужчина до смерти избил свою дочь, желая образумить. Поводом стала ссора из-за асоциального поведения 25-летней девушки. Подробности трагедии раскрывают в следственном управлении СК Ямала 22 июня 2023 года.

ЧП случилось 6 июня 2023 года.

«Между 46-летним мужчиной и его 25-летней дочерью произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанёс потерпевшей не менее 3 ударов кулаком в область живота. В ночь с 8 на 9 июня женщина скончалась. По результатам экспертизы причиной её смерти стала тупая травма живота с разрывом селезёнки»,– говорится в материалах следователей.

Как стало известно агентству «Новый День», девушка была лишена родительских прав, постоянно выпивала. Ситуацию усугубило позднее обращение за медицинской помощью. Спасти пострадавшую можно было бы, если бы она сразу поехала в больницу.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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