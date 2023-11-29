В колонию отправят новоуренгойца, который избил дочь за асоциальное поведение

В Новом Уренгое суд решил судьбу мужчины, который избил до смерти свою дочь. Он отправится в колонию на 8 лет. Мужчина поднял руку на молодую женщину, желая образумить – она была лишена родительских прав и вела асоциальный образ жизни. Побои привели к разрыву селезёнки.
Конфликт случился 6 июня 2023 года в Новом Уренгое. 46-летний мужчина был недоволен поведением своей 25-летней дочери.
«В ходе конфликта отец нанёс дочери не менее 3 ударов кулаком в область живота. В ночь с 8 на 9 июня женщина скончалась. По результатам экспертизы причиной её смерти стала тупая травма живота с разрывом селезёнки», – напоминают в Следкоме.
Ранее собеседник агентства «Новый День» добавлял, что девушка была лишена родительских прав, постоянно выпивала. Ситуацию усугубило позднее обращение за медицинской помощью.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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