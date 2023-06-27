Власти Ноябрьска закрыли часть улиц для самокатчиков

Власти Ноябрьска запретили движение самокатов на нескольких улицах.

«Движение на электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и других СИМ будет запрещено на следующих улицах:

– Магистральная,

– в районе проезда вдоль ул. Магистральной – от ул. Ленина до транспортной развязки с проспектом Мира,

– на Хвойной, а также улицах индивидуальной жилой застройки,

– Интернационалистов, Северной, Строителей, Школьной, Ямальской и Киевской»,– сообщили в мэрии.

Специальные знаки уже устанавливают.

Ранее глава Нобрьска Алексей Романов сообщил: знаки установят «для того, чтобы обезопасить и тех, кто катается на средствах индивидуальной мобильности, и защитить наших людей».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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