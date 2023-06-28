В ЯНАО на месторождении насмерть раздавило стропальщика – возбуждено уголовное дело

В Пуровском районе ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту гибели на промплощадке рабочего.

По данным следствия, 28 мая 2023 года при проведении работ на кустовой площадке одного из месторождений Пуровского района, в результате нарушений правил безопасности, согласно которым запрещается установка бункера для проппаната на грунты разной плотности, произошло падение емкости. После разрушения конструкции поврежденными перилами оказался зажат стропальщик. На месте происшествия он и умер – травмы оказались не совместимы с жизнью.

В настоящее время следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Губкинский, Елена Васильева

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