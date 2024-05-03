Мастера осудили за смерть стропальщика из-за упавшего бункера на месторождении Ямала

В Губкинском осудили виновного в смерти стропальщика на месторождении в Пуровском районе. ЧП случилось год назад – в конце мая 2023 года. Бункер для проппаната упал, зажатым оказался стропальщик От травм он погиб на месте.

Как выяснилось в ходе суда и следствия, мастер, ответственный за производство работ на объекте, не обеспечил должный контроль за их проведением, и соблюдением требований промышленной безопасности сотрудниками организации.

Приговором суда мастеру назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Губкинский, Наталья Ефремова

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