Губернатор Ямала Артюхов отказался выкупать магазины у предпринимателей ликвидируемого Газ-Сале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что у предпринимателей в расселяемом селе Газ-Сале не будут выкупать бизнес. Коммерсантам придётся самостоятельно начинать с нуля. Но глава региона пообещал, что им помогут с мерами поддержки.

«Всем предпринимателям, работающим в селе: выкупать и компенсировать частные магазины не планируем, но готовы по каждому случаю отработать индивидуально, помочь с региональными мерами поддержки. Активнее обращайтесь в центр «Мой бизнес», никому не откажут», – написал г-н Артюхов в своём тг-канале 4 июля 2023 года.

В пресс-службе правительства рассказали, что каждому жителю ликвидированного села выплатят 100 тыс. рублей. Деньги можно потратить на любые цели, в том числе на переезд.

Переселение жителей в Новый Уренгой, в микрорайон Славянский, начнётся в августе. Новый Уренгой в качестве нового места жительства выбрали большинство сельчан. «Следом новоселье ждёт тех, кто переезжает в Тазовский. В течение этого и следующего года ключи от новых квартир получат все переселенцы», – гарантировал губернатор.

Также людям пообещали помощь в оформлении документов и обустройстве на новом месте. В том числе в трудоустройстве. «Остаются частные вопросы по трудоустройству. Поручил окружному департаменту занятости прицельно работать над сложными случаями. Если ни одна вакансия соискателя не устроит, предложим переобучиться новому делу», – объяснил глава региона в своём аккаунте.



Он уточнил, что из сотрудников районной администрации сформируют команду, которая поможет с документами переезжающим.

«Тем, кто предпочёл остаться в Газ-Сале, обеспечим всё необходимое: будет работать пожарная часть, ФАП, почта, управляющая компания, дежурная группа в детском саду. Школа проработает ещё год, затем детей начнут возить на учёбу в райцентр», – заключил губернатор.

Власти ЯНАО объясняли желание расселить село: большое количество ветхого и аварийного жилья. В числе переселенцев порядка двух тыс. жителей.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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