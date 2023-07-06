В Новом Уренгое мужчина во время свидания пытал женщину и потом жестоко убил

В Новом Уренгое мужчина, пришедший под предлогом свидания к женщине, жестоко убил её и ограбил. Прежде, чем убить жертву, злоумышленник долго её избивал, выпытывая у женщины пароли от карт и место хранения драгоценностей. Подробности жестокого преступления раскрывают в следственном управлении СК Ямала – силовики предъявили обвинение злоумышленнику.

Убийство произошло перед новым годом, в декабре 2022 года. Обвиняемому 39 лет.

«Безработный житель Оренбургской области находился в близких отношениях с местной жительницей и был осведомлён о стабильном получении ею зарплаты и наличии ювелирных изделий. По данным следствия, он под предлогом свидания явился к ней домой. В ходе общения он напал на женщину, нанеся ей не менее 60 ударов ногами и руками по различным частям тела. Желая получить от неё информацию о местонахождении ценных вещей, паролей от мобильного и пин-кодов от банковских карт, он продолжил насилие над потерпевшей. Получив сведения, обвиняемый нанёс женщине не менее 7 ударов ножом в области расположения жизненно важных органов», – рассказали в Следкоме Ямала.

Тело погибшей женщины он убрал на балкон. Ценности украл.

Мужчину задержали в Новом Уренгое.

«В ходе расследования следователи выявили ещё одно преступление, совершённое в сентябре 2022 года: обвиняемый, находясь в близких отношениях с другой жительницей города, похитил принадлежащие ей банковские карты и затем распорядился деньгами», – уточнили в СК СУ Ямала.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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