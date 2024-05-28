На Ямале будут судить вахтовика за убийство и пытки женщин на свидании

В Новом Уренгое пойдет под суд 39-летний вахтовик из Оренбургской области, который жестоко убил двух женщин ради денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, одно из преступлений было совершено 15 декабря 2022 года.

Оренбуржец познакомился в Интернете с жительницей Нового Уренгоя, пришёл к ней домой и там жестоко её избил. После этого преступник взял нож и восемь раз ударил жертву, чтобы получить информацию о кодах к банковским картам и местонахождении ювелирных украшений. Неофициальный собеседник, знакомый с уголовным делом, сообщал, что пытки были бесчеловечными – с применением утюга. Женщина от полученных ранений умерла, труп преступник спрятал на балконе.

Похищенным имуществом и деньгами (600 тыс. рублей) злоумышленник воспользовался по своему усмотрению. Задержали мужчину на территории города на следующий день после обнаружения тела убитой женщины.

В ходе следствия также была установлена причастность мужчины к еще одному преступлению. Жертва – тоже жещина. С ней он также познакомился в соцсети. Зная, что его знакомая материально обеспеченная, он, 20 сентября 2022 находясь у неё в квартире, жестоко избил женщину, требуя отдать ему ценные вещи и деньги. Получив информацию о банковских картах и ювелирных украшениях, обвиняемый задушил потерпевшую. Спрятав тело в ванной, злоумышленник снял с банковских карт наличность и реализовал ювелирные украшения на сумму 230 тыс. рублей.

По данным следствия, обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности.

Экспертиза показала: психического расстройства у мучжины нет.

На протяжении всего следствия обвиняемый оказывал активное противодействие, умышленно затягивал сроки расследования, не признал свою вину и не раскаялся. Доказательства его вины установлены в результате проведенного большого объема следственных действий, показаниями установленных свидетелей, результатами судебно-криминалистических экспертиз.

Дело ушло в суд.

Обвинение предъявлено по пунктам «а», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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